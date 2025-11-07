CVRx vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CVRx äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

CVRx hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,570 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 13,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at