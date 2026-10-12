CVS Bay Area präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CVS Bay Area hat am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

CVS Bay Area vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,69 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -22,750 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Bay Area in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at