CVS Bay Area verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CVS Bay Area hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

CVS Bay Area vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 225,32 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 41,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 230,910 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 227,51 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,82 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,90 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at