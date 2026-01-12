CVS Bay Area: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CVS Bay Area hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 7,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

CVS Bay Area hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at