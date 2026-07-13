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13.07.2026 06:31:29
CVS Bay Area zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CVS Bay Area hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 18,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,33 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,06 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,08 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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