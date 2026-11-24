CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
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24.11.2026 10:30:02
CVS Has Beaten Earnings Estimates 6 Quarters Straight. Why Is the Stock Under $90?
CVS Health (NYSE:CVS) has consistently beaten Wall Street's earnings expectations, raised its financial guidance, and improved profitability across its major businesses. Yet its stock continues trading below $90. In fact, CVS closed at $81.35 on Nov. 18, down 5.2% for the day, despite reporting another strong quarter earlier this month.
The company's latest results included $108.4 billion in revenue, up 5.4% year over year, and adjusted earnings of $2.09 per share, compared with $1.60 a year earlier. Analysts had expected roughly $1.65 per share. Management also raised its full-year adjusted earnings forecast to at least $8.20 per share, up from its previous range of $7.90 to $8.10.
So why isn't Wall Street rewarding CVS for its improving financial performance?
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