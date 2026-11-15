CVS Health Aktie

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WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

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15.11.2026 17:28:54

CVS Health: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, CVS Health (NYSE:CVS) announced its plan to separate into two independent publicly traded companies. The corporate separation lets the business tailor its capital allocation while giving each stand-alone business a sharper operating focus. Three things management said stand out.

Management is separating the enterprise into two publicly traded businesses to sharpen operational focus. CVS Health will retain its Aetna health insurance unit and Caremark pharmacy benefit manager, while CVS Pharmacy will operate the national retail store network.

Management reached its target leverage ahead of schedule, following $15.3 billion in year-to-date operating cash flow. That balance sheet progress gives the company room to restart buying back its own stock in the fourth quarter.

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