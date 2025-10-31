CVS Health: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CVS Health hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,070 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,88 Milliarden USD im Vergleich zu 95,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 98,81 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at