CVS Health: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CVS Health präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 217,44 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 99,23 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,62 Prozent auf 142 427,64 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99 862,83 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at