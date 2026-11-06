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06.11.2026 06:31:28
CVS Health gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CVS Health hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,130 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 108,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Experten hatten einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 104,80 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.at
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