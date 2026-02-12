12.02.2026 06:31:29

CVS Health gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CVS Health präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,21 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,82 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 147,35 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 136,35 Milliarden CAD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,94 CAD, nach 5,01 CAD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 561,87 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 510,57 Milliarden CAD im Vorjahr.

