CVS Health gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CVS Health hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 100,44 Milliarden USD im Vergleich zu 94,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at