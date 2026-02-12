CVS Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CVS Health hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 220,36 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 86,62 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,85 Prozent auf 151 867,25 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97 441,81 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 115,42 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 223,44 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,75 Prozent auf 500 804,11 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 341 264,60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at