|
12.02.2026 06:31:29
CVS Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CVS Health hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 220,36 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 86,62 ARS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,85 Prozent auf 151 867,25 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97 441,81 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 115,42 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 223,44 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,75 Prozent auf 500 804,11 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 341 264,60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.