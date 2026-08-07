CVS Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CVS Health lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,11 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at