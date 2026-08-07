CVS Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CVS Health hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 216,99 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 61,27 ARS je Aktie vermeldet.

CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149 499,60 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113 657,16 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at