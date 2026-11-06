CVS Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CVS Health hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 167,99 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -277,230 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 136 681,00 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162 575,61 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at