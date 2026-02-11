CVS Health präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CVS Health stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 105,69 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 97,50 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,00 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 103,64 Milliarden USD ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,39 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 3,66 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 402,07 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 372,69 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 6,67 USD sowie einen Umsatz von 399,94 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at