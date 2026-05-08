CVS Health präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CVS Health stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,58 Prozent auf 527,95 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 553,26 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at