CVS Health: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CVS Health lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 570,13 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 569,21 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2 246,49 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 009,16 Milliarden BRL umgesetzt.

