CVS Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CVS Health stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,20 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 146,90 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at