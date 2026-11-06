CVS Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CVS Health präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -4,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 151,75 Milliarden CAD gegenüber 141,68 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at