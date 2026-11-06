CVS Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CVS Health hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,66 Prozent zurück. Hier wurden 556,86 Milliarden BRL gegenüber 560,58 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at