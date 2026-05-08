CVS Health verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CVS Health stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,15 CAD gegenüber 2,02 CAD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 137,78 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,75 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at