CVS Health vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CVS Health äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,38 Prozent zurück. Hier wurden 536,20 Milliarden BRL gegenüber 560,78 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at