UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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06.07.2026 00:55:01

CVS Health vs. UnitedHealth: Comparing Revenue Trends for These Healthcare Companies

CVS Health (NYSE:CVS) primarily generates revenue by offering health insurance, managing pharmacy benefit programs, and operating retail pharmacies across the country.It received court approval to sell its Omnicare business to GenieRx, while it reported an approximately 3% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.UnitedHealth (NYSE:UNH) provides health benefit plans for employers and individuals while delivering direct medical care and pharmacy management services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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