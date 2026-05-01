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01.05.2026 06:31:29
CVW Sustainable Royalties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CVW Sustainable Royalties hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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