CWB Automotive Electronics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CWB Automotive Electronics A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,40 Prozent auf 425,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at