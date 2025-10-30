CWB Automotive Electronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CWB Automotive Electronics A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CWB Automotive Electronics A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach 0,170 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 483,7 Millionen CNY gegenüber 385,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at