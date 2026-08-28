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28.08.2026 06:31:29
CWB Automotive Electronics A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CWB Automotive Electronics A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,140 CNY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 441,8 Millionen CNY – eine Minderung von 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 464,5 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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