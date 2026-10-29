CWB Automotive Electronics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CWB Automotive Electronics A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,54 Prozent auf 461,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 483,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at