CWC Well Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CWC Well Services veröffentlichte am 03.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,010 CAD, nach -0,010 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,7 Millionen CAD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 102,64 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 67,89 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 76,00 Millionen CAD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at