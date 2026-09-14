CXJ Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CXJ Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – ein Plus von 27,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CXJ Group 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 0,53 Millionen USD gegenüber 0,46 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at