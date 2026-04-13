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13.04.2026 06:31:29
CXJ Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CXJ Group lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – ein Plus von 150,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CXJ Group 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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