15.07.2026 09:29:52

CXMT, China’s Chip Champion, to Raise Billions in Race for A.I. Control

CXMT, a linchpin in China’s drive to develop homegrown artificial intelligence technology, is aiming to raise nearly $10 billion in a blockbuster public offering in Shanghai.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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