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31.08.2026 06:31:29
CXMT A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CXMT A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,667 CNY sowie einen Umsatz von 81,85 Milliarden CNY belaufen.
Redaktion finanzen.at
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