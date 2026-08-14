Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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14.08.2026 03:08:24
CXMT overtakes Tencent as most valuable Chinese firm
Crossover reflects investors’ continued preference for AI-linked hardware over traditional internet championsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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