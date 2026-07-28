Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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28.07.2026 07:35:45
CXMT’s blockbuster IPO delivers windfall for its home city
Funds run by Hefei’s local government make gains of 5,000% from CXMT listingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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