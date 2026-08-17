ERA Mining Machinery Aktie

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WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066

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17.08.2026 04:47:47

CXMT’s rise to China’s most valuable firm signals new era for country’s tech sector

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