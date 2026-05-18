Cyabra präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cyabra stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cyabra ein EPS von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at