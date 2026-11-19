Cyabra veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cyabra -0,820 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at