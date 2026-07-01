Cyanotech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cyanotech hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cyanotech ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Cyanotech ein Ergebnis je Aktie von -0,450 USD vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 26,59 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,21 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at