Cybeats Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cybeats Technologies veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen CAD – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cybeats Technologies 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at