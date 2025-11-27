Cybeats Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cybeats Technologies ließ sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cybeats Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Cybeats Technologies im vergangenen Quartal 0,8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cybeats Technologies 0,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at