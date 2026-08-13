Cybele Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cybele Industries veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,22 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cybele Industries 91,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 96,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at