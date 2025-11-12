|
12.11.2025 06:31:28
Cybele Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cybele Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,44 INR gegenüber -6,440 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 184,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 113,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
