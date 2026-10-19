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19.10.2026 06:31:29
Cyber Apps World: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cyber Apps World hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Cyber Apps World vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cyber Apps World 0,030 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Gesamtjahr hat Cyber Apps World mit einem Umsatz von insgesamt 0,01 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,01 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Redaktion finanzen.at
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