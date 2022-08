Cyber Com mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cyber Com lud am 05.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Das EPS wurde auf 16,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,11 Milliarden JPY gegenüber 3,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at