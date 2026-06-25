Cyber Enviro-Tech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cyber Enviro-Tech hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Cyber Enviro-Tech ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at