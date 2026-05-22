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22.05.2026 06:31:29
Cyber Enviro-Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cyber Enviro-Tech äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,070 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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