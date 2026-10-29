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29.10.2026 06:31:29
Cyber Media (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cyber Media (India) hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cyber Media (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 467,7 Millionen INR im Vergleich zu 242,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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